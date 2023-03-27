СМИ: Основатель Alibaba вернулся в Китай

Основатель Alibaba Джек Ма после более чем года пребывания за рубежом вернулся в Китай.

Основатель Alibaba Джек Ма после более чем года пребывания за рубежом вернулся в Китай.

Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post

По данным издания, Джек Ма посетил основанную им школу в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян), где находится штаб-квартира Alibaba. Сообщается, что на встрече с учителями и учениками школы он обсудил программу обучения и инновационные технологии чат-ботов с искусственным интеллектом.

Джек Ма отказался от должности генерального директора Alibaba в 2013 году и ушел с поста председателя правления в 2019 году. После этого он путешествовал по разным странам.