СМИ: Орбана охраняют снайперы и полицейские после покушений на Трампа и Фицо

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана охраняли снайперы и полицейские в бронежилетах и с автоматами во время выступления в городе Бэиле-Тушнад в субботу.

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана охраняли снайперы и полицейские в бронежилетах и с автоматами во время выступления в городе Бэиле-Тушнад в субботу.

Как передает Report, об этом сообщил венгерский телеканал RTL.

По его информации, рядом с местом выступления также было несколько людей с биноклями, которые искали возможные источники опасности. Как передает ТВ, охрана венгерского премьера могла быть усилена в свете покушения 13 июля на кандидата в президенты США Дональда Трампа, а также покушения в мае на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.