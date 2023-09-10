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СМИ: Орбан планирует оставаться на посту премьера Венгрии до 2034 года

СМИ: Орбан планирует оставаться на посту премьера Венгрии до 2034 года Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, непрерывно находящийся у власти уже более 13 лет, рассчитывает оставаться во главе правительства до 2034 года.
Другие страны
10 сентября 2023 г. 20:16
СМИ: Орбан планирует оставаться на посту премьера Венгрии до 2034 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, непрерывно находящийся у власти уже более 13 лет, рассчитывает оставаться во главе правительства до 2034 года.

Как передает Report со ссылкой на интернет-издание Telex, такие сроки венгерский лидер назвал в своем выступлении на встрече с активистами Венгерского гражданского форума.

Мероприятие, состоявшееся в курортном местечке Кётче (область Шомодь) вблизи озера Балатон, носило закрытый характер, однако Telex узнало о содержании речи премьера из своих источников. По информации интернет-издания, Орбан заявил, что "планирует руководить правительством до 2034 года".

"После выборов 2018 года премьер-министр неоднократно публично намекал, что планирует находиться на своем посту до 2030 года, однако теперь он назвал в качестве цели 2034 год", - написало Telex.

Орбан признал, что из-за экономических трудностей популярность его правительства и возглавляемой им партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" несколько снизилась, однако "не так сильно, как у других европейских правящих партий". В качестве примера он привел Германию, где, по его словам, популярность оппозиционных партий уже выше, чем правящей коалиции. Орбан также отметил, что правительству известно о падении реальных доходов населения, однако к концу года эта тенденция должна обратиться вспять.

Он также отметил, что хочет видеть свою страну "большой, сильной, богатой" и пользующейся уважением во всем мире. Ранее его правительство заявляло, что хотело бы достичь к 2030-м годам среднего уровня развития в Евросоюзе и сделать Венгрию одним из лучших мест для жизни в сообществе.

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Версия на азербайджанском языке Orban 2034-cü ilə qədər Macarıstanın Baş naziri vəzifəsində qalmağı planlaşdırır

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