СМИ: Французская компания Orano рискует потерять урановый рудник в Нигере

Крупная французская компания Orano рискует потерять право на разработку урана на руднике Имурарен, поскольку не договорилась с властями Нигера о продлении соглашения.

Крупная французская компания Orano рискует потерять право на разработку урана на руднике Имурарен, поскольку не договорилась с властями Нигера о продлении соглашения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Orano SA может лишиться права на добычу урана на одном из крупнейших месторождений в мире с 19 июня после того, как Нигер отверг план французской ядерной компании по разработке актива.

Предложенный план разработки месторождения Имурарен "не соответствует ожиданиям властей", говорится в письме министерства горнодобывающей промышленности Нигера, с которым ознакомилось агентство. "Срок действия второго и окончательного уведомления истекает 19 июня, после чего разрешение на эксплуатацию компании будет отозвано", - говорится в письме.