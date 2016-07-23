СМИ опубликовали фотографию мюнхенского стрелка - ФОТО

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Стрельбу по прохожим в центре Мюнхена открыл 18-летний гражданин Германии иранского происхождения Али Сонболи. Как сообщает Report, его фотографию опубликовало немецкое издание Das Bild.

Ранее полиция отвергла связь стрелка с террористическими организациями.

Представитель прокуратуры Томас Штайнкраус-Кох заявил, что у убийцы могли быть проблемы с психикой. Он указал, что стрелок, по имеющимся данным, обращался к врачу в связи с депрессией.