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    СМИ опубликовали фотографию мюнхенского стрелка - ФОТО

    Стрельбу по прохожим в центре Мюнхена открыл 18-летний Али Сонболи

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Стрельбу по прохожим в центре Мюнхена открыл 18-летний гражданин Германии иранского происхождения Али Сонболи. Как сообщает Report, его фотографию опубликовало немецкое издание Das Bild. 

    Ранее полиция отвергла связь стрелка с террористическими организациями.

    Представитель прокуратуры Томас Штайнкраус-Кох заявил, что у убийцы могли быть проблемы с психикой. Он указал, что стрелок, по имеющимся данным, обращался к врачу в связи с депрессией.

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