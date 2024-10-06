СМИ: Оппозиция потребовала от "Хезболлах" сдать оружие ливанской армии

Один из лидеров оппозиционных фракций в парламенте Ливана Надим Жмайель потребовал от формирований организации "Хезболлах" сдать имеющиеся у них вооружения ливанской армии.

Один из лидеров оппозиционных фракций в парламенте Ливана Надим Жмайель потребовал от формирований организации "Хезболлах" сдать имеющиеся у них вооружения ливанской армии.

Как передает Report , с таким заявлением он выступил в интервью телеканалу Sky News Arabia.

"Оппозиция требует выполнения всех положений резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, - указал Жмайель. - Оружие "Хезболлах" должно быть передано ливанской армии". Он сообщил, что в ближайшие недели будет разработана новая дорожная карта для Ливана, которая восстановит его суверенитет.

Ранее координатор центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, исполняющий обязанности министра окружающей среды республики Насер Ясин заявил, что ливанское правительство заняло твердую позицию в отношении достижения прекращения огня на юге страны путем выполнения резолюции 1701 Совбеза ООН, которая положила конец конфликту между Израилем и "Хезболлах" в 2006 году. Бейрут не будет увязывать ливанское досье с установлением перемирия в секторе Газа", подчеркнул он.