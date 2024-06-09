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СМИ: Оппозиционная партия Словакии лидирует на выборах в Европарламент

СМИ: Оппозиционная партия Словакии лидирует на выборах в Европарламент "Прогрессивная Словакия" - крупнейшая партия словацкой парламентской оппозиции, согласно неофициальным результатам, победила на выборах в Европарламент (ЕП) в республике.
Другие страны
9 июня 2024 г. 17:45
СМИ: Оппозиционная партия Словакии лидирует на выборах в Европарламент

"Прогрессивная Словакия" - крупнейшая партия словацкой парламентской оппозиции, согласно неофициальным результатам, победила на выборах в Европарламент (ЕП) в республике.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Dennik N со ссылкой на источники.

"Прогрессивная Словакия", по их данным, заручилась поддержкой у 27,8% избирателей. Второй результат продемонстрировала возглавляемая премьер-министром Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия" с 25% голосов избирателей. Всего в Европарламент прошли кандидаты от 5 из 23 политических сил республики, добивавшихся в нем кресел.

Представители "Прогрессивной Словакии", выражающей либеральные взгляды и выступающей за оказание всесторонней помощи Украине, получили в Европарламенте, согласно порталу, 6 из 15 принадлежащих Словакии депутатских кресел. "Направление - социальная демократия" может рассчитывать на 5 кресел.

В ЕП также прошли кандидаты от внепарламентского правого движения "Республика" (два депутатских мандата). По одному представителю туда смогли провести основанная избранным президентом Словакии Петером Пеллегрини партия "Голос - социальная демократия" и находящиеся в оппозиции к властям христианские демократы.

Официальный итоги голосования в Словакии на выборах в Европарламент ожидаются не ранее 23:00 воскресенья по местному времени (01:00 10 июня - по бакинскому времени).

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