СМИ: Операцию против ИГ в районах Эр-Рамади продолжат в течение 2 дней

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Действия по освобождению оставшихся под контролем группировки "Исламское государство" районов иракского Эр-Рамади временно ограничены авиаударами, операция возобновится в ближайшие два дня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил газете "Аль-Хаят" представитель совета провинции Анбар Ид аль-Карбули.

"Военные действия в Эр-Рамади сейчас ограничиваются ударами с воздуха, наземные действия приостановлены и возобновятся в ближайшие два дня", - цитирует аль-Карбули издание.

По данным представителя, под контролем ИГ до последнего времени оставались несколько кварталов на северо-востоке города, но, ожидается, что боевики покинут их. Как отметил аль-Карбули, поступала информация о бегстве террористов в районы Эс-Суфия и Эс-Саджари в окрестностях Эр-Рамади.

"Террористы взяли с собой несколько семей, чтобы использовать их в качестве живого щита", - добавил он.