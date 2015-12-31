 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Операцию против ИГ в районах Эр-Рамади продолжат в течение 2 дней

    Террористы взяли с собой несколько семей, чтобы использовать их в качестве живого щита

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Действия по освобождению оставшихся под контролем группировки "Исламское государство" районов иракского Эр-Рамади временно ограничены авиаударами, операция возобновится в ближайшие два дня.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил газете "Аль-Хаят" представитель совета провинции Анбар Ид аль-Карбули.

    "Военные действия в Эр-Рамади сейчас ограничиваются ударами с воздуха, наземные действия приостановлены и возобновятся в ближайшие два дня", - цитирует аль-Карбули издание.

    По данным представителя, под контролем ИГ до последнего времени оставались несколько кварталов на северо-востоке города, но, ожидается, что боевики покинут их. Как отметил аль-Карбули, поступала информация о бегстве террористов в районы Эс-Суфия и Эс-Саджари в окрестностях Эр-Рамади.

    "Террористы взяли с собой несколько семей, чтобы использовать их в качестве живого щита", - добавил он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi