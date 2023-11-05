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СМИ: Операция против ХАМАС в Газе обойдется Израилю в более чем $50 млрд

СМИ: Операция против ХАМАС в Газе обойдется Израилю в более чем $50 млрд Военные действия Израиля против ХАМАС в секторе Газа, если операция завершится до конца 2024 года, обойдутся по самым оптимистичным оценкам в 200 млрд шекелей (около $51 млрд).
Другие страны
5 ноября 2023 г. 16:11
СМИ: Операция против ХАМАС в Газе обойдется Израилю в более чем $50 млрд

Военные действия Израиля против ХАМАС в секторе Газа, если операция завершится до конца 2024 года, обойдутся по самым оптимистичным оценкам в 200 млрд шекелей (около $51 млрд).

Как передает Report, об этом сообщает израильская экономическая газета Calcalist со ссылкой на предварительные данные Министерства финансов Израиля.

По данным газеты, такие расходы составят порядка 10% от ВВП Израиля за год при условии, что военные действия продлятся еще от 8 до 12 месяцев и ограничатся сектором Газа, без полноценного подключения других сил, а 350 тыс. призванных на службу резервистов Армии обороны Израиля вскоре смогут вернуться на свои рабочие места. Издание указывает, что Минфин характеризует такую оценку как оптимистичную.

Calcalist напоминает, что госрасходы, связанные с пандемией в Израиле, составили порядка 160 млрд шекелей.

Отметим, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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