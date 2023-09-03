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СМИ: ООН предложила начать переговоры о разморозке активов компаний России

СМИ: ООН предложила начать переговоры о разморозке активов компаний России Новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки содержат идею о начале переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 21:47
СМИ: ООН предложила начать переговоры о разморозке активов компаний России

Новые предложения ООН по возобновлению зерновой сделки содержат идею о начале переговоров по разморозке активов российских производителей продовольствия.

Как передает Report, об этом сообщила турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.

По информации издания, в пакете предложений есть положение о начале переговоров по снятию ограничений для российских производителей продовольствия, чьи активы блокированы Европой. Кроме того, ООН предлагает "начать работу по оценке ущерба поврежденных трубопроводов", по которым доставлялся аммиак. Переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT также в числе предложений всемирной организации.

Отмечается, что инспекция поврежденных аммиакопроводов необходима "для облегчения поставок российского аммиака на рынки".

Кроме этого, пишет Sabah, привлекает внимание проект по доставке российского зерна, переработанного в Турции, в нуждающиеся страны. Этот процесс предполагается вести при финансовой поддержке Катара.

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