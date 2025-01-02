СМИ: ООН готовится свернуть работу БАПОР в Газе и на Западном берегу Иордана

ООН ведет подготовку к сворачиванию деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за запрета Израиля на работу агентства в стране.

ООН ведет подготовку к сворачиванию деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за запрета Израиля на работу агентства в стране.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, всемирная организация готовится свернуть работу БАПОР как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Чиновники всемирной организации указывают, что в случае принятия Израилем законов о запрете деятельности агентства, израильским чиновникам будет запрещено взаимодействовать с сотрудниками БАПОР, в результате осуществлять координацию с Израилем в сфере доставки гуманитарной помощи в сектор Газа будет невозможно.