СМИ: ООН делает паузу в выводе своих миротворцев из ДР Конго

ООН по согласованию с правительством Демократической Республики Конго (ДРК) взяла паузу в выводе своего миротворческого контингента с востока африканской страны.

ООН по согласованию с правительством Демократической Республики Конго (ДРК) взяла паузу в выводе своего миротворческого контингента с востока африканской страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы берем паузу и посмотрим, как будут развиваться события на местах", - цитирует агентство спецпредставителя генсека ООН в ДРК и главу Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) Бинту Кейту, которая комментировала завершившийся в июне вывод миротворцев ООН из конголезской провинции Южное Киву.

В свою очередь госминистр иностранных дел ДРК Тереза Кайивамба заявила, что конголезское правительство стремится не допустить вакуума в области безопасности при выводе миротворцев ООН из провинции Северное Киву.

В настоящее время в Северном Киву активно действуют повстанцы из группировки "Движение 23 марта". С начала 2021 года они захватили там несколько районов и продолжают их удерживать.

Вывод миротворцев ООН из ДРК начался в январе. МООНСДРК уже передала конголезским властям около десятка баз и объектов. Все контингенты в составе миссии должны покинуть ДРК до конца текущего года.