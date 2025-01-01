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СМИ: Оношения Байдена и Харрис ухудшились после поражения демократов на выборах

СМИ: Оношения Байдена и Харрис ухудшились после поражения демократов на выборах Отношения президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис еще сильнее испортились после проигрыша последней на президентских выборах в 2024 году.
Другие страны
1 января 2025 г. 03:44
СМИ: Оношения Байдена и Харрис ухудшились после поражения демократов на выборах

Отношения президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис еще сильнее испортились после проигрыша последней на президентских выборах в 2024 году.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, помощники Харрис хоть и не обвиняют в открытую Байдена за то, что тот вышел из президентской гонки слишком поздно, однако в частных беседах говорят, что несколько дополнительных недель на предвыборную кампанию Харрис могли бы привести к совершенно иному исходу выборов.

В свою очередь первая леди Джилл Байден еще с 2020 года испытывает неприязнь к Харрис за критику ее мужа на дебатах в 2020 году по программам образования.

На официальном уровне, указывает издание, в Белом доме отрицают какое-либо охлаждение отношений между Байденом и Харрис, однако многие сотрудники действующей администрации, которые после победы на президентских выборах в ноябре Дональда Трампа ищут себе новую работу, описывают текущую рабочую атмосферу как "депрессивную и изнурительную".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bayden və Harris arasında münasibətlər pisləşib

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