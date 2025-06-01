СМИ: Оман хочет создать под эгидой США и МАГАТЭ консорциум по обогащению урана

Оман выступил с предложением создать под эгидой США и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) региональный консорциум, который будет обогащать уран для использования в мирных целях.

Оман выступил с предложением создать под эгидой США и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) региональный консорциум, который будет обогащать уран для использования в мирных целях.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Как заявили американский чиновник и знакомый с ситуацией источник, эта идея была одобрена Соединенными Штатами.

По заявлению собеседника Axios, одним из главных вопросов остается то, где это предприятие будет расположено. США настаивают на том, чтобы указанный завод по обогащению урана находился за пределами Ирана, указал источник.