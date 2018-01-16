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    СМИ: Олимпийские сборные КНДР и Южной Кореи могут пройти под общим флагом

    Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи: Такой проход будет символизировать мир, который является целью Олимпийских игр© Daily Mirror

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Олимпийские сборные Республики Корея и КНДР могут на церемониях открытия и закрытия игр пройти под общим флагом с изображением контуров Корейского полуострова.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью газете TheDong-AIlbo заявил министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чжон Хван.

    "Обсуждение пока не завершено, но, если стороны договорятся о совместном проходе спортсменов, то это произойдет под единым флагом с силуэтом Корейского полуострова голубого цвета на белом фоне", - заявил министр.

    По его словам, такой проход "будет символизировать мир, который является целью Олимпийских игр".

    В свою очередь правящая Демократическая партия "Тобуро" поддержала данный план.

    Отметим, что в начале этого года первые за два года представители Северной и Южной Кореи провели в пограничном пункте Пханмунджом переговоры на министерском уровне. По их итогам стороны решили, что КНДР направит на Олимпиаду в Пхёнчхане делегацию, включающую представителей властей.

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