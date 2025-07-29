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СМИ: Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер попала под камнепад в Пакистане

СМИ: Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер попала под камнепад в Пакистане Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане.
Другие страны
29 июля 2025 г. 18:11
СМИ: Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер попала под камнепад в Пакистане

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на ее менеджера.

Согласно его данным, 31-летняя Дальмайер 28 июля попала под камнепад в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. метров. Ее партнерша вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь сегодня утром.

Пока спасатели так и не могут добраться до спортсменки из-за высокой угрозы нового камнепада.

Дальмайер - опытная альпинистка, она сама является членом горноспасательной службы.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Biatlon üzrə olimpiya çempionu Pakistanda daş uçqununa məruz qalıb

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