СМИ: Олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер попала под камнепад в Пакистане

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах в Пакистане.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на ее менеджера.

Согласно его данным, 31-летняя Дальмайер 28 июля попала под камнепад в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. метров. Ее партнерша вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь сегодня утром.

Пока спасатели так и не могут добраться до спортсменки из-за высокой угрозы нового камнепада.

Дальмайер - опытная альпинистка, она сама является членом горноспасательной службы.