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СМИ: Около 6 тыс. человек ожидается на государственных похоронах Абэ

СМИ: Около 6 тыс. человек ожидается на государственных похоронах Абэ Около 6 тыс. человек, в том числе несколько сотен членов иностранных делегаций, будут присутствовать на церемонии государственных похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ, убитого в результате нападения 8 июля.
Другие страны
18 августа 2022 г. 06:48
СМИ: Около 6 тыс. человек ожидается на государственных похоронах Абэ

Около 6 тыс. человек, в том числе несколько сотен членов иностранных делегаций, будут присутствовать на церемонии государственных похорон экс-премьера Японии Синдзо Абэ, убитого в результате нападения 8 июля.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nikkei.

Список иностранных гостей, как предполагается, будет составлен к началу сентября. По информации японских СМИ, в Токио ждут президента Франции Эмманюэля Макрона, вице-президента США Камалу Харрис и экс-президента Барака Обаму, премьера Южной Кореи Хан Док Су, бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Желание посетить госпохороны Абэ выражал и экс-президента США Дональд Трамп, с которым у бывшего японского премьера сложились хорошие отношения, однако Токио направил приглашения не конкретным лицам, а государствам. Поэтому неясно, одобрит ли участие Трампа в качестве представителя США президент Джо Байден, который сам не сможет посетить Японию из-за плотного графика, отмечает Nikkei.

МИД Японии уведомил о проведении церемонии около 200 стран и регионов, от которых ожидается до трех представителей, а также 80 международных организаций по два человека. Транспортные расходы японская сторона на себя брать не будет.

Церемония запланирована на 27 сентября на арене "Будокан" в Токио, неподалеку от Императорского дворца. 12 июля в токийском храме Дзодзёдзи прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду для членов семьи, близких друзей и соратников. Тело Абэ было кремировано.

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