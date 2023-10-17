СМИ: около 560 американцев находятся у КПП "Рафах" на границе Египта

По меньшей мере 560 американцев находятся у контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Египта с сектором Газа.
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По его данным, "в настоящее время около 560 американцев находятся у КПП "Рафах" с палестинской стороны в ожидании разрешения на переход из палестинского анклава на египетскую территорию".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщал, что Египет не пустил официальных лиц США на свою сторону КПП "Рафах" на границе с сектором Газа из-за угрозы безопасности.