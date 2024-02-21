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СМИ: Около 450 беспилотников были замечены в 2023 году над объектами Бундесвера

СМИ: Около 450 беспилотников были замечены в 2023 году над объектами Бундесвера Количество сообщений о том, что над объектами Бундесвера Германии и военными полигонами или в непосредственной близости от них были замечены дроны, значительно возросло.
Другие страны
21 февраля 2024 г. 20:23
СМИ: Около 450 беспилотников были замечены в 2023 году над объектами Бундесвера

Количество сообщений о том, что над объектами Бундесвера Германии и военными полигонами или в непосредственной близости от них были замечены дроны, значительно возросло.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD.

По его информации, в период с сентября по декабрь 2021 года было зафиксировано лишь девять таких случаев. За весь 2022 год их число достигло 172. В 2023 году было зарегистрировано уже 446 случаев появления дронов.

В то же время утверждается, что "иностранные разведки в основном используют все доступные технические средства" для получения информации. "По данным [телерадиокомпаний] WDR и NDR, до сих пор не было подтвержденных попыток российского шпионажа с использованием беспилотников", отмечает телеканал.

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