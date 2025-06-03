СМИ: Около 20 тыс. сотрудников автоконцерна Volkswagen согласились на увольнение

Порядка 20 тыс. сотрудников германского автоконцерна Volkswagen (VW) уже согласились досрочно покинуть компанию.

Порядка 20 тыс. сотрудников германского автоконцерна Volkswagen (VW) уже согласились на досрочное увольнение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, около двух третей из них выйдут на пенсию. Таким образом, как отмечает газета, автопроизводитель добивается прогресса в реализации пакета мер по сокращению расходов.

После сложных переговоров совет директоров VW и промышленный профсоюз IG Metall, представляющий интересы сотрудников, в конце прошлого года договорились о программе сокращения расходов для основного бренда Volkswagen. Она предусматривает сокращение в общей сложности 35 тыс. рабочих мест к 2030 году, в первую очередь на заводах концерна в ФРГ. Сокращения должны проводиться социально приемлемым образом, и те, кого это коснется, должны согласиться с ними.

Работники получат выходное пособие в зависимости от стажа работы. Оно может составить до 400 тыс. евро. Помимо сокращения рабочих мест, начиная с 2026 года Volkswagen уменьшит количество предлагаемых ежегодно мест для стажировок с 1,4 тыс. до 600. Благодаря этим мерам автоконцерн намерен ежегодно экономить 1,5 млрд евро на расходах на рабочую силу.

Кроме того, около 130 тыс. сотрудников VW согласились на заморозку зарплат. Вместо повышения 5% пойдут в специальный фонд, из которого, к примеру, будут финансироваться гибкие графики работы. Вместе с тем отменяется выплата увеличенного отпускного пособия.

По данным IG Metall, данные меры предотвратили закрытие заводов VW. Однако, учитывая продолжающуюся слабость автопроизводителей ФРГ, сомнительно, что это обещание продержится долго, резюмирует Bild.