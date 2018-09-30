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    СМИ: одного из командиров "Талибана" убили на востоке Афганистана

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Один из командиров радикального движения "Талибан" Кари Манаф уничтожен в восточной афганской провинции Парван.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя губернатора провинции Вахида Шахкара.

    Согласно его данным, уничтоженный боевик являлся теневым губернатором для стратегически важного района Саланг в провинции. Кроме того, по информации агентства, вместе с Манафом были ликвидированы еще два боевика.

    Как отмечает агентство, основная автомагистраль, соединяющая афганскую столицу Кабул с восемью северными провинциями, проходит через Саланг, поэтому ликвидация Кари Манафа может стать серьезным ударом для боевиков "Талибана".

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