СМИ: одного из командиров "Талибана" убили на востоке Афганистана

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Один из командиров радикального движения "Талибан" Кари Манаф уничтожен в восточной афганской провинции Парван.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя губернатора провинции Вахида Шахкара.

Согласно его данным, уничтоженный боевик являлся теневым губернатором для стратегически важного района Саланг в провинции. Кроме того, по информации агентства, вместе с Манафом были ликвидированы еще два боевика.

Как отмечает агентство, основная автомагистраль, соединяющая афганскую столицу Кабул с восемью северными провинциями, проходит через Саланг, поэтому ликвидация Кари Манафа может стать серьезным ударом для боевиков "Талибана".