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    СМИ: Одиннадцать человек погибли в результате ДТП в Индии

    Грузовик, в кузове которого находились 45 человек, перевернулся на шоссе

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, 30 пострадали в результате ДТП в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, небольшой грузовик, в кузове которого находились 45 человек, перевернулся на шоссе.

    По данным агентства, попавшее в ДТП транспортное средство следовало в Бханупратаппур - оно везло гостей на свадьбу. Пострадавшие были госпитализированы в больницы трех городов - Антагара, Канкера и Райпура.

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