СМИ: Одиннадцать человек погибли в результате ДТП в Индии

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, 30 пострадали в результате ДТП в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, небольшой грузовик, в кузове которого находились 45 человек, перевернулся на шоссе.

По данным агентства, попавшее в ДТП транспортное средство следовало в Бханупратаппур - оно везло гостей на свадьбу. Пострадавшие были госпитализированы в больницы трех городов - Антагара, Канкера и Райпура.