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СМИ: Обстрелена американская военная база в Ираке

СМИ: Обстрелена американская военная база в Ираке Военная база США в провинции Анбар на западе Ирака подверглась атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами
Другие страны
20 октября 2023 г. 03:16
СМИ: Обстрелена американская военная база в Ираке

Военная база США в провинции Анбар на западе Ирака подверглась атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya, согласно двум источникам в службах безопасности, произошел обстрел авиабазы Айн эль-Асад, где размещены силы США и других международных сил.

Информационное агентство Shafaq News сообщает, что атака была осуществлена с использованием реактивной установки залпового огня "Град". Ранее в этот же день одна из группировок в Ираке атаковала базу США Эт-Танф в Сирии. Кроме того, был нанесен ракетный удар по американской базе на газовом месторождении Конико к северо-востоку от сирийского Дейр-эз-Зора.

За день до этого, 18 октября, военные США сбили два беспилотных летательных аппарата, которые атаковали их подразделения и силы коалиции на аэродроме на северо-западе Ирака.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın İraqdakı hərbi bazası atəşə tutulub

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