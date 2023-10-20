СМИ: Обстрелена американская военная база в Ираке

Военная база США в провинции Анбар на западе Ирака подверглась атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами

Военная база США в провинции Анбар на западе Ирака подверглась атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Arabiya, согласно двум источникам в службах безопасности, произошел обстрел авиабазы Айн эль-Асад, где размещены силы США и других международных сил.

Информационное агентство Shafaq News сообщает, что атака была осуществлена с использованием реактивной установки залпового огня "Град". Ранее в этот же день одна из группировок в Ираке атаковала базу США Эт-Танф в Сирии. Кроме того, был нанесен ракетный удар по американской базе на газовом месторождении Конико к северо-востоку от сирийского Дейр-эз-Зора.

За день до этого, 18 октября, военные США сбили два беспилотных летательных аппарата, которые атаковали их подразделения и силы коалиции на аэродроме на северо-западе Ирака.