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СМИ: Оборонная промышленность ЕС столкнулась с дефицитом кадров

СМИ: Оборонная промышленность ЕС столкнулась с дефицитом кадров План Европейской комиссии по увеличению производственных мощностей по производству боеприпасов в Европе, включая обучение персонала, рискует еще больше обременить компании, пытающиеся нанять персонал для производства оборудования.
Другие страны
4 мая 2023 г. 02:43
СМИ: Оборонная промышленность ЕС столкнулась с дефицитом кадров

План Европейской комиссии по увеличению производственных мощностей по производству боеприпасов в Европе, включая обучение персонала, рискует еще больше обременить компании, пытающиеся нанять персонал для производства оборудования.

Как передает Report со ссылкой на EurActiv, Европейская комиссия представила свое предложение по Закону о поддержке производства боеприпасов, призванному побуждать оборонную промышленность Европы инвестировать в наращивание производственных мощностей, будь то компоненты цепочки поставок, машины или персонал.

В плане поставлена цель для оборонной промышленности провести один миллион снарядов за 12 месяцев.

EurActiv пишет, что одно из препятствий, которое исполнительный орган ЕС предлагает устранить, чтобы увеличить производство - это отказ от нормативных требований, который упростит правила, ограничивающие работу в ночное время, например, в странах-членах ЕС, которые сейчас не позволяют это делать. Оборонные компании, в том числе крупнейшие, вовсю пытаются набрать персонал для работы на своих заводах.

"Нам тяжело нанимать персонал. Инженеры и ручной труд являются необходимыми человеческими ресурсами. Если заводы не смогут найти людей для сбора оборудования или эксплуатации машин, они не смогут нарастить производство", - заявили представители оборонной промышленности на условиях анонимности.

Получение долгосрочных заказов и инвестиций также помогло бы с наймом сотрудников. По словам представителей оборонной промышленности, без долгосрочного видения и заказов компании также не могут предлагать сотрудникам долгосрочные контракты.

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