СМИ обнародовали секретный доклад НАТО о тяжелой ситуации в Афганистане

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Ситуация в сфере безопасности в Афганистане в 2016 году продолжит ухудшаться из-за небоеспособности армии этой страны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом, как утверждает Spiegel, говорится в секретном докладе НАТО.

В документе, опубликованном изданием, говорится о том, что армия Афганистана, несмотря на многомиллиардные вливания, не может выполнять свои функции. В частности, из 101 пехотного подразделения реально полностью боеспособно лишь одно, а еще у 38 имеются "многочисленные проблемы". Десять батальонов численностью 600 военнослужащих каждый в докладе квалифицируются как недееспособные.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась на юге Афганистана, где действуют талибы. В частности, из 17 батальонов 205-го корпуса афганской армии, расквартированного в провинциях Кандагар и Забул, к ограниченному участию в боях пригодны лишь 12.

Кроме того, в докладе отмечается тяжелая ситуация с потерями личного состава афганской армии, которые за 2015 год выросли на 42 процента. Ежесуточно в среднем, как следует из документа, в Афганистане гибнет 22 военнослужащих, а общее число потерь за год превысило 8 тыс. человек. Положение усугубляет массовое дезертирство солдат, часть из которых переходит на сторону талибов.

Движение "Талибан" после вывода войск международной коалиции снова взяло под контроль значительную часть Афганистана. Талибы полностью вытеснили правительственные силы из южных провинций Гильменд и Кандагар, кроме того, они захватили большие территории в северных провинциях Кундуз и Бадахшан. В сентябре 2015 года талибы захватили город Кундуз, который афганская армия смогла отбить лишь при помощи авиаударов со стороны коалиции.