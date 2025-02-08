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СМИ: Объем экспорта вооружений ФРГ при Шольце вырос на 65%

СМИ: Объем экспорта вооружений ФРГ при Шольце вырос на 65% Правительство действующего канцлера Германии Олафа Шольца одобрило экспорт вооружений примерно на €39 млрд, что на 65% больше, чем при его предшественнице Ангеле Меркель.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 04:20
СМИ: Объем экспорта вооружений ФРГ при Шольце вырос на 65%

Правительство действующего канцлера Германии Олафа Шольца одобрило экспорт вооружений примерно на €39 млрд, что на 65% больше, чем при его предшественнице Ангеле Меркель.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

У СМИ оказалось в распоряжении документ с ответом Минэкономики ФРГ на запрос депутата Бундестага от группы "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен.

В период с октября 2021 по декабрь 2024 года был одобрен экспорт на сумму около €39 млрд. В предыдущий законодательный период (2018-2021) этот показатель составлял €23,6 млрд. Поставки оружия в страны, не входящие в Евросоюз, значительно выросли - с €10,8 млрд до €25,5 млрд. Значительная часть этого объема пришлась на Украину.

Сама Дагделен, комментируя эти цифры, говорила о "моральном признании несостоятельности". Внешняя политика Германии, как считает депутат, направлена на поддержание военных конфликтов посредством поставок оружия вместо урегулирования дипломатическим путем.

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