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    СМИ: Обама пригласил сирийского беженца на свое последнее ежегодное послание

    55-летний сириец, проживающий в Детройте, будет сидеть в одном ряду с первой леди Мишель Обамой

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама пригласил на свое последнее ежегодное послание "О положении страны", с которым он выступит 12 января, сирийского беженца Рифаи Хамо. Об этом сообщила, как передает Report со ссылкой на ТАСС, 10 января газета USA Today.

    Издание отмечает, что 55-летний сириец, проживающий в Детройте, во время обращения главы государства будет сидеть в одном ряду с первой леди Мишель Обамой. Хамо покинул охваченную гражданской войной Сирию в 2013 году после потери семьи в результате попадания бомбы в их дом.

    Ученый отправился в Турцию, а в прошлом году власти США предоставили ему статус беженца и в декабре он прибыл в Детройт. 

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