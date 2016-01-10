СМИ: Обама пригласил сирийского беженца на свое последнее ежегодное послание

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама пригласил на свое последнее ежегодное послание "О положении страны", с которым он выступит 12 января, сирийского беженца Рифаи Хамо. Об этом сообщила, как передает Report со ссылкой на ТАСС, 10 января газета USA Today.

Издание отмечает, что 55-летний сириец, проживающий в Детройте, во время обращения главы государства будет сидеть в одном ряду с первой леди Мишель Обамой. Хамо покинул охваченную гражданской войной Сирию в 2013 году после потери семьи в результате попадания бомбы в их дом.

Ученый отправился в Турцию, а в прошлом году власти США предоставили ему статус беженца и в декабре он прибыл в Детройт.