СМИ: Обама подписал указ о расширении присутствия в Афганистане

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал секретный указ о расширении военного присутствия американских войск в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.

По данным газеты, согласно документу, ВС США могут проводить операции против боевиков, которые представляют непосредственную угрозу американским военным. Указ допускает участие авиации в антитеррористических операциях: беспилотников и бомбардировщиков.