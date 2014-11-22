По данным газеты, согласно документу, ВС США могут проводить операции против боевиков, которые представляют непосредственную угрозу американским военным. Указ допускает участие авиации в антитеррористических операциях: беспилотников и бомбардировщиков.
СМИ: Обама подписал указ о расширении присутствия в Афганистане
Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама подписал секретный указ о расширении военного присутствия американских войск в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.
News DepartmentАвтор новости
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