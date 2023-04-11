СМИ: ОАЭ могут выпасть из геополитической орбиты США

Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) могут выпасть из геополитической орбиты США.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут выпасть из геополитической орбиты США.

Как передает Report , об этом пишет колумнист Forbes Кеннет Рапоза.

Он отметил, что ситуация развивается по сценарию с Саудовской Аравией. В ходе визита президента США Джо Байдена в эту страну его встретили холодно.

Вскоре саудовская сторона выбрала КНР в качестве посредника в ее сближении с Ираном, указал Рапоза.

При этом колумнист уточнил, что ОАЭ и Саудовская Аравия ранее брали пример с США, однако в настоящее время Абу-Даби опирается на свои интересы.

В марте посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль-Джабер заявил об укреплении российско-эмиратских отношений на фоне давления Запада.