СМИ: ОАЭ могут выпасть из геополитической орбиты США

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут выпасть из геополитической орбиты США.
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Он отметил, что ситуация развивается по сценарию с Саудовской Аравией. В ходе визита президента США Джо Байдена в эту страну его встретили холодно.
Вскоре саудовская сторона выбрала КНР в качестве посредника в ее сближении с Ираном, указал Рапоза.
При этом колумнист уточнил, что ОАЭ и Саудовская Аравия ранее брали пример с США, однако в настоящее время Абу-Даби опирается на свои интересы.
В марте посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль-Джабер заявил об укреплении российско-эмиратских отношений на фоне давления Запада.