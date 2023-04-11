О нас

СМИ: ОАЭ могут выпасть из геополитической орбиты США

СМИ: ОАЭ могут выпасть из геополитической орбиты США Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) могут выпасть из геополитической орбиты США.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 06:39
СМИ: ОАЭ могут выпасть из геополитической орбиты США

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могут выпасть из геополитической орбиты США.

Как передает Report, об этом пишет колумнист Forbes Кеннет Рапоза.

Он отметил, что ситуация развивается по сценарию с Саудовской Аравией. В ходе визита президента США Джо Байдена в эту страну его встретили холодно.

Вскоре саудовская сторона выбрала КНР в качестве посредника в ее сближении с Ираном, указал Рапоза.

При этом колумнист уточнил, что ОАЭ и Саудовская Аравия ранее брали пример с США, однако в настоящее время Абу-Даби опирается на свои интересы.

В марте посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль-Джабер заявил об укреплении российско-эмиратских отношений на фоне давления Запада.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ABŞ-ın geosiyasi orbitindən çıxa bilər”

Самое читаемое

Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
Представители ЕС и ООН: Мы продолжим поддерживать Азербайджан в вопросе разминирования
4 апреля 2023 г. 18:09
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
США начнут обучать ВСУ применению в бою танков Abrams
5 апреля 2023 г. 07:59
Состоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
ФотоСостоялась конференция, посвященная 100-летнему юбилею академика Зарифы Алиевой
5 апреля 2023 г. 18:15
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
ГЭЦ обратился к участникам выпускного экзамена
6 апреля 2023 г. 12:10
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
Бензема обогнал Рауля по голам в Эль-Класико
6 апреля 2023 г. 21:27
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов
Торебаев: Сумма подписанных контрактов между Азербайджаном и Казахстаном составила 52 млн долларов
5 апреля 2023 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi