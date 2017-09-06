Foreign Policy: Новым госсекретарем может стать постпред США при ООН

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря.

Как сообщает Report, об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на правительственные источники.

"На прошлой неделе пошли упорные слухи, что он уходит, и она займет должность", - заявил неназванный чиновник.

Несколько бывших и действующих чиновников госдепартамента заявили изданию, что поводом для слухов стали редкие появления Тиллерсона на публике и отсутствие с его стороны должного количества заявлений по таким ключевым для внешней политики вопросам, как исполнение Ираном "ядерной сделки" и ядерных и ракетных испытаний КНДР.

Представитель госдепартамента CША настаивает, что Тиллерсон ведет активную работу, не выходя на публику. Однако официальных комментариев о возможной отставке Тиллерсона ведомство не дает.