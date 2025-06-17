СМИ: Новый раунд переговоров США и Ирана может пройти на этой неделе

Белый дом обсуждает с Ираном возможность встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи на этой неделе.

Белый дом обсуждает с Ираном возможность встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи на этой неделе.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Цель переговоров — обсуждение деталей ядерной сделки и вопроса прекращения огня между Израилем и Ираном.

По мнению собеседников издания, эта встреча может стать решающей. Ее исход покажет, продолжат США применять усилия для дипломатического решения ситуации или присоединятся к войне против Ирана.

Один из источников считает, что президент США Дональд Трамп не намерен напрямую подключать Вашингтон к конфликту. Однако, по его словам, рычагом воздействия на Тегеран может стать передача израильской армии противобункерных бомб.