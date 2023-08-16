СМИ: Новый посол США прибудет в Нигер на этой неделе

Новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей к концу недели.

Новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей к концу недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AP.

"Посол с глубокими знаниями и опытом, такой как Кэтлин Фитцгиббон, несомненно, станет преимуществом в обеспечении руководства миссией и координации общегосударственных усилий на местах", - прокомментировал агентству назначение нового посла бывший специальный посланник США в Сахеле Питер Фам.

AP напоминает, что должность главы дипломатической миссии США в Нигере оставалась вакантной на протяжении двух лет. Эксперты считают, что это лишало Вашингтон доступа к значительному объему информации, в частности о ключевых игроках в регионе.

3 августа Госдепартамент США предписал части сотрудников американского посольства в Нигере и членам их семей покинуть страну из-за переворота. Диппредставительство продолжило работу в ограниченном режиме.