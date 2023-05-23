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СМИ: новый посол Китая в США может прибыть в Вашингтон 23 мая

СМИ: новый посол Китая в США может прибыть в Вашингтон 23 мая Замглавы МИД КНР Се Фэн может прилететь в Вашингтон 23 мая, чтобы занять пост посла Китая в США.
Другие страны
23 мая 2023 г. 08:07
СМИ: новый посол Китая в США может прибыть в Вашингтон 23 мая

Замглавы МИД КНР Се Фэн может прилететь в Вашингтон 23 мая, чтобы занять пост посла Китая в США.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их мнению, прибытие Се Фэна в США в момент, когда отношения между двумя странами достигли самого низкого уровня за последние 50 лет в связи с ситуацией вокруг Тайваня, обнаружением китайского аэростата над континентальной частью Соединенных Штатов и напряженной обстановкой в торговой сфере, может указывать на то, что Пекин заинтересован в снижении накала.

Издание также напоминает о встрече, которую 10-11 мая провели в Вене помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.

Кроме того, прибытие нового посла находится на фоне высказанной президентом США Джо Байденом в Японии надежды на скорое потепление в отношениях с Пекином, считает газета.

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Версия на азербайджанском языке “Politico”: Çinin ABŞ-dakı yeni səfiri mayın 23-də Vaşinqtona gedə bilər

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