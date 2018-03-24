СМИ: Новый помощник Трампа отправит в отставку ряд сотрудников Совета национальной безопасности

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправит в отставку ряд сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает Report со ссылкой на ТАСС

Журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации сообщает, что Д.Болтон "отправит в отставку десятки должностных лиц" СНБ, в котором он как помощник президента по нацбезопасности будет играть важнейшую роль после Дональда Трампа. В первую очередь своих постов лишатся те члены совета, которые остались в нем еще со времен предыдущей администрации Барака Обамы, а также те, кто "не проявляет лояльность" нынешнему американскому лидеру.

"Болтон может и будет проводить массовые сокращения", - отметил один из источников журнала.

"Он собирается убрать почти всех политических назначенцев, которых привел его предшественник на этом посту Герберт Макмастер", - подчеркнул другой собеседник издания.