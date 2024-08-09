СМИ: Новый лидер ХАМАС заинтересован в сделке с Израилем до атаки Ирана

Новый глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар проявил заинтересованность в достижении сделки с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников до эскалации ситуации с Ираном.

Новый глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар проявил заинтересованность в достижении сделки с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников до эскалации ситуации с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 12-й телеканал израильского телевидения со ссылкой на источники в ХАМАС.

По их данным, Синвар направил длинное послание представителям руководства движения, которые находятся за пределами сектора Газа. В нем он призывал их достичь договоренности с Израилем о прекращении огня до возможной атаки со стороны Ирана. У нового лидера движения нет хороших отношений с Тегераном, кроме того, он сталкивается с серьезным давлением со стороны военного руководства ХАМАС. В своем послании Синвар также призвал находящихся в Катаре членов руководства не вмешиваться в переговорный процесс с Израилем: участвовать в нем могут только его заместитель Халиль аль-Хайя и член политбюро Гази Хамад, которые покинули сектор Газа и выехали в Бейрут незадолго до конфликта.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных участников переговоров с арабской стороны сообщила, что избрание Синвара лидером ХАМАС может осложнить мирные переговоры с Израилем. По ее версии, он будет придерживаться "жесткой линии" и "максималистской позиции", чтобы заставить Израиль пойти на компромисс. В свою очередь правые политики Израиля, как пишет издание, настаивают на полном уничтожении военного потенциала ХАМАС и убийстве Синвара.