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СМИ: Новый кабмин Франции может проработать недолго

СМИ: Новый кабмин Франции может проработать недолго Новое правительство Франции может проработать недолго из-за того, что его состав по идеологической направленности похож на предыдущий кабмин.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 13:10
СМИ: Новый кабмин Франции может проработать недолго

Новое правительство Франции может проработать недолго из-за того, что его состав по идеологической направленности схож с предыдущим кабинетом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такой оценкой выступило европейское издание Politico.

В публикации говорится, что, учитывая "политический паралич" во Франции и возможность объединения крайне правых и левых сил, новый кабинет выглядят таким же хрупким, как предыдущий.

Нет гарантий, что новое правительство продержится дольше, чем предыдущее, которому выдвинули вотум недоверия менее чем через три месяца после формирования, пишет газета. Главной проблемой нового состава газета называет его схожесть правительством Мишеля Барнье. Так, на ключевые должности назначены в основном центристские и консервативные политики.

По оценкам Politico, премьер-министр Франции Франсуа Байру провалил свой первый большой тест, так как не опирается на более широкую политическую базу.

Политическая ситуация во Франции создает огромные проблемы для президента Эмманюэля Макрона, который практически потерял остатки популярности, а руководимая им страна выглядит уже почти неуправляемой, отмечает издание. Это также беспокоит Евросоюз, так как вторая по величине экономика, которая традиционно двигала блок вперед, находится в застое, считает газета.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Fransanın yeni hökuməti tərkibinə görə uzun müddət işləyə bilməz
Версия на английском языке Media: New French cabinet may not last long due to its composition

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