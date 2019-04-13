СМИ: новый глава Военного совета Судана приведен к присяге перед армией

Новый глава Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан приведен в к присяге перед армией. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Незадолго до этого министр обороны страны Авад бен Ауф выступил по каналам государственного телевидения со специальным обращением к нации и объявил, что складывает с себя полномочия председателя Военного совета и назначает на эту должность аль-Бурхана - бывшего начальника штаба сухопутных войск, ставшего в феврале главным инспектором вооруженных сил.

Кроме того, было объявлено об отставке заместителя главы совета Камаля Абдель Мааруфа аль-Махи "по его просьбе".

Это произошло всего через сутки после того, как армия 11 апреля отстранила от власти президента Омара аль-Башира, и был создан переходный Военный совет. Именно бен Ауф выступил по государственному телевидению перед нацией, объявив о смещении аль-Башира.

Однако еще накануне, когда весь мир в течение восьми часов ждал "важного заявления" армии о ситуации в стране, появилась информация о том, что за военным переворотом в Судане и арестом аль-Башира стоит аль-Бурхан. Более того, в прессу просочились данные об аресте бен Ауфа. Но, когда в итоге министр обороны появился в эфире и зачитал долгожданное обращение от имени армии, многочисленные наблюдатели и комментаторы сочли все эти сведения пустыми домыслами.