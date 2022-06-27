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СМИ: Новая концепция НАТО впервые назовет защиту целостности союзников миссией Альянса

СМИ: Новая концепция НАТО впервые назовет защиту целостности союзников миссией Альянса Новая стратегическая концепция НАТО впервые будет включать защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран - членов альянса в качестве основной миссии организации.
Другие страны
27 июня 2022 г. 11:13
СМИ: Новая концепция НАТО впервые назовет защиту целостности союзников миссией Альянса

Новая стратегическая концепция НАТО впервые будет включать защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран - членов Альянса в качестве основной миссии организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник испанская газета El País со ссылкой на источники.

Документ, который станет дорожной картой НАТО на следующее десятилетние, будет одобрен в ходе встречи глав государств и правительств Альянса 28-30 июня в испанской столице. Как пишет издание, включение данного принципа в стратегическую концепцию означает, что испанские автономные города Сеута и Мелилья, расположенные на границе с Марокко на побережье африканского континента, теперь будут защищены НАТО.

Пятая статья Североатлантического договора гласит, что нападение на любого члена Альянса будет рассматриваться как нападение на всех союзников. Однако это обязательство ограничивается так называемым евроатлантическим пространством, исключая Сеуту и Мелилью. Новая стратегическая концепция изменит данную ситуацию. По версии газеты, решение о включении защиты "территориальной целостности" в документ стало последствием ситуации вокруг Украины.

Вопросом, по которому пока не достигнуто согласия среди членов Альянса, является увеличение так называемых общих фондов, которые составляют около €2,5 млрд в год и из которых финансируется организация. НАТО настаивает на существенном увеличении этой суммы, что позволило бы ей иметь возможность действовать в случае чрезвычайных ситуаций, не дожидаясь национальных взносов, а также провести необходимые преобразования для усиления обороны стран Восточной Европы. По версии источников газеты, цель состоит в том, чтобы увеличить общие фонды до 30 млрд евро в год за десятилетие.

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