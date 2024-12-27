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СМИ: НОАК использует беспилотники и 3D-печать для обслуживания вооружений

СМИ: НОАК использует беспилотники и 3D-печать для обслуживания вооружений Китайские военные начали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и 3D-печать, чтобы дистанционно обслуживать технику и вооружения.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 08:52
СМИ: НОАК использует беспилотники и 3D-печать для обслуживания вооружений

Китайские военные начали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и 3D-печать, чтобы дистанционно обслуживать технику и вооружения.

Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, бригада ВВС Северного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) испытала технологию дистанционного обслуживания оборудования в ходе недавних учений. Группа по обслуживанию техники, находясь в тылу, использовала 3D-принтер для быстрого производства поврежденных деталей, а затем отправляла их на условную линию фронта, используя БПЛА.

Когда и где проводились учения, не уточняется.

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