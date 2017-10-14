СМИ: Никки Хейли посоветовала Трампу не признавать соблюдение Ираном ядерной сделки

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Постпред США при ООН Никки Хейли посоветовала президенту США Дональду Трампу не признавать соблюдение Тегераном сделки по иранской ядерной программе.

Как передает Report, об этом пишет американский журнал Politico.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис в июле убедили Трампа признать, что Иран соблюдает соглашение по атому, поскольку у американского президента не было веских доводов объявить о нарушении Ираном СВПД.

Однако постпред США при ООН подготовила почву для непризнания Трампом соблюдения Ираном ядерной сделки, в то время как другие члены администрации президента выступали за более осторожный подход по этому вопросу, пишет издание.

Как утверждает издание, происходит это на фоне проявившейся напряженности в отношениях между Трампом и главой госдепа.