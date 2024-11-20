СМИ: Нидерланды привлекут частные компании для защиты Северного моря

Минобороны Нидерландов планирует привлечь дополнительный персонал и оборудование частных компаний для защиты инфраструктуры в Северном море на фоне угроз, якобы исходящих от РФ.

Минобороны Нидерландов планирует привлечь дополнительный персонал и оборудование частных компаний для защиты инфраструктуры в Северном море на фоне угроз, якобы исходящих от РФ.

Как передает Report, об этом сообщила нидерландская платформа журналистских расследований Pointer.

Пока неизвестно, какую компанию планируют нанять власти Нидерландов и какими полномочиями будет обладать нанятый персонал.

"Этот вопрос обсуждается с разными сторонами и ведомствами. Палата представителей (нижняя палата парламента) будет проинформирована о подробностях найма патрульных сил", - заявил представитель оборонного ведомства.

Отмечается, что решение о привлечении частных компаний для обеспечения безопасности инфраструктуры Северного моря имеет временный характер - до тех пор, пока у минобороны не появятся новые корабли для этих целей.

Напомним, что в июне правительство Нидерландов решило выделить более 41 млн евро на защиту инфраструктуры и укрепление безопасности в Северном море.