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СМИ: Нидерланды привлекут частные компании для защиты Северного моря

СМИ: Нидерланды привлекут частные компании для защиты Северного моря Минобороны Нидерландов планирует привлечь дополнительный персонал и оборудование частных компаний для защиты инфраструктуры в Северном море на фоне угроз, якобы исходящих от РФ.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 22:11
СМИ: Нидерланды привлекут частные компании для защиты Северного моря

Минобороны Нидерландов планирует привлечь дополнительный персонал и оборудование частных компаний для защиты инфраструктуры в Северном море на фоне угроз, якобы исходящих от РФ.

Как передает Report, об этом сообщила нидерландская платформа журналистских расследований Pointer.

Пока неизвестно, какую компанию планируют нанять власти Нидерландов и какими полномочиями будет обладать нанятый персонал.

"Этот вопрос обсуждается с разными сторонами и ведомствами. Палата представителей (нижняя палата парламента) будет проинформирована о подробностях найма патрульных сил", - заявил представитель оборонного ведомства.

Отмечается, что решение о привлечении частных компаний для обеспечения безопасности инфраструктуры Северного моря имеет временный характер - до тех пор, пока у минобороны не появятся новые корабли для этих целей.

Напомним, что в июне правительство Нидерландов решило выделить более 41 млн евро на защиту инфраструктуры и укрепление безопасности в Северном море.

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