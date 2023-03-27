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СМИ: Нетаньяху выступит против судебной реформы в Израиле

СМИ: Нетаньяху выступит против судебной реформы в Израиле Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер партии ШАС Арье Дери выступают за прекращение продвижения закона о судебной реформе.
Другие страны
27 марта 2023 г. 07:57
СМИ: Нетаньяху выступит против судебной реформы в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер партии ШАС Арье Дери выступают за прекращение продвижения закона о судебной реформе.

Как передает Report со ссылкой на The times of Israel, под давлением массовых общенациональных протестов жителей Израиля из-за законопроекта о проведении судебной реформы премьер-министр Нетаньяху выступит против принятия закона.

При этом, министр юстиции Левин и его близкие союзники, а также министр национальной безопасности Бен Гвир все еще выступают за продвижение закона.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Netanyahu məhkəmə islahatına qarşı çıxacaq”

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