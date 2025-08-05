СМИ: Нетаньяху выступает посредником между Трампом и Путиным в попытке снизить напряженность

СМИ: Нетаньяху выступает посредником между Трампом и Путиным в попытке снизить напряженность

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступает посредником для снижения напряженности между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, об этом сообщили источники, близкие к Нетаньяху.

Согласно информации, часть телефонных разговоров между Нетаньяху и Путиным стала достоянием общественности, однако некоторые контакты остаются засекреченными.

Сообщение появилось спустя несколько дней после того, как Трамп, реагируя на агрессивные заявления бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, распорядился переместить две атомные подлодки США "в надлежащие регионы".

Кроме того, Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф направится в Россию для переговоров о прекращении огня с Украиной. Американский лидер пригрозил введением новых экономических санкций, если прогресс в переговорах не будет достигнут.

Ранее Трамп дал 50-дневный срок на принятие мер, но недавно сократил его до 10 дней. Этот срок истекает в ближайшую пятницу.