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СМИ: Нетаньяху вернулся в Израиль из США

СМИ: Нетаньяху вернулся в Израиль из США Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сокративший в пятницу свой визит в США после ударов израильских военных по штабу "Хезболлах" в Бейруте, вернулся в Израиль.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 19:22
СМИ: Нетаньяху вернулся в Израиль из США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сокративший в пятницу свой визит в США после ударов израильских военных по штабу "Хезболлах" в Бейруте, вернулся в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Kan.

По ее данным, на вечер субботы у премьера запланировано совещание по вопросам безопасности.

В пятницу армейская пресс-служба информировала, что израильские ВВС нанесли удар по центральному военному штабу "Хезболлах" в Бейруте. Ранее в тот же день глава израильского кабмина выступил во время общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генассамблеи ООН и заявил, что Израиль продолжит сражаться в Газе "до полной победы" и будет бить по ливанскому движению "Хезболлах", пока не обеспечит безопасность своего севера.

Ранее Армия Израиля сообщила, что в результате ударов по Бейруту был убит лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

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