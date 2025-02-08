СМИ: Нетаньяху распорядился отправить в Катар делегацию для переговоров по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить в Катар израильскую делегацию для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить в Катар израильскую делегацию для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источник.

По данным, Нетаньяху по возвращении из США, где он на этой неделе встречался с Дональдом Трампом, проведет заседание кабинета министров, посвященное переговорам о втором этапе сделки по освобождению заложников из Газы.

Нетаньяху по возвращении из США проведет заседание кабмина, посвященное переговорам о втором этапе сделки по освобождению заложников из Газы.