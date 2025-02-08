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СМИ: Нетаньяху распорядился отправить в Катар делегацию для переговоров по Газе

СМИ: Нетаньяху распорядился отправить в Катар делегацию для переговоров по Газе Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить в Катар израильскую делегацию для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 20:12
СМИ: Нетаньяху распорядился отправить в Катар делегацию для переговоров по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился направить в Катар израильскую делегацию для обсуждения технических деталей соглашения о прекращении огня в Газе.

Как передает Report, об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на источник.

По данным, Нетаньяху по возвращении из США, где он на этой неделе встречался с Дональдом Трампом, проведет заседание кабинета министров, посвященное переговорам о втором этапе сделки по освобождению заложников из Газы.

Нетаньяху по возвращении из США проведет заседание кабмина, посвященное переговорам о втором этапе сделки по освобождению заложников из Газы.

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