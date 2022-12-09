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СМИ: Нетаньяху попросил президента Израиля продлить ему мандат на формирование кабмина

СМИ: Нетаньяху попросил президента Израиля продлить ему мандат на формирование кабмина Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу запрос на продление мандата, выданного ему для формирования нового кабмина страны.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 05:18
СМИ: Нетаньяху попросил президента Израиля продлить ему мандат на формирование кабмина

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу запрос на продление мандата, выданного ему для формирования нового кабмина страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

В своем письме лидер "Ликуд" подчеркнул, что за прошедшие недели ему удалось добиться успехов на пути к формированию кабмина, однако для завершения этого процесса нужно больше времени.

Нетаньяху отметил, что его партия, в частности, заключила предварительные соглашения со всеми потенциальными партнерами по коалиции, однако остается еще много нерешенных вопросов по распределению между ними полномочий, указывает радиостанция.

Нетаньяху, партия которого заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября, получил от президента этот мандат 13 ноября. Согласно закону, у первого претендента на пост премьера есть 28 дней на проведение коалиционных переговоров, этот срок истекает 11 декабря. Закон предполагает возможное продление этого мандата на дополнительные 14 дней.

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