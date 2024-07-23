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СМИ: Нетаньяху поддержал участие ОАЭ в постконфликтном восстановлении Газы

СМИ: Нетаньяху поддержал участие ОАЭ в постконфликтном восстановлении Газы Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал участие ОАЭ в восстановлении сектора Газа.
Другие страны
23 июля 2024 г. 17:33
СМИ: Нетаньяху поддержал участие ОАЭ в постконфликтном восстановлении Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал участие ОАЭ в восстановлении сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

По информации источников, представители США, ОАЭ и Израиля провели секретные переговоры, организованные Абу-Даби для обсуждения постконфликтного урегулирования в анклаве. На этом фоне Нетаньяху заявил, что поддерживает участие ОАЭ в восстановлении Газы, включая отправку войск в анклав, финансирование реконструкции его инфраструктуры, а также участие в реформе образовательной системы с целью дерадикализации населения. По оценке портала, проведение переговоров с США и ОАЭ свидетельствует о том, что израильский премьер начинает признавать потребность в реалистичном плане послевоенного урегулирования в Газе.

Ранее такой план постконфликтного восстановления был разработан ОАЭ. Он предусматривает, в частности, размещение в анклаве временной международной миссии при наличии официального приглашения со стороны Палестинской национальной администрации (ПНА). В плане также излагается несколько выдвинутых ОАЭ условий, включая признание Израилем руководящей роли ПНА в Газе и его согласие на восстановление анклава на основе принципа сосуществования двух государств.

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