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СМИ: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом в феврале

СМИ: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом в феврале Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первой половине февраля.
Другие страны
25 января 2025 г. 23:10
СМИ: Нетаньяху планирует встретиться с Трампом в феврале

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первой половине февраля.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал N12.

По его данным, встреча Нетаньяху и Трампа может состояться еще до завершения первого этапа сделки по освобождению заложников из сектора Газа.

Напомним, что 15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и движение ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах еврейского государства.

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