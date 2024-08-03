СМИ: Нетаньяху планирует уволить руководителей Минобороны, ЦАХАЛа и ШАБАКа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует уволить главу Минобороны Йоава Галланта, начальника штаба ЦАХАЛа Герца Ха-леви и руководителя контрразведывательной спецслужбы ШАБАК Ронена Бара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует уволить главу Минобороны Йоава Галланта, начальника штаба ЦАХАЛа Герца Ха-леви и руководителя контрразведывательной спецслужбы ШАБАК Ронена Бара.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на репортера Walla News Тал Шалев.

Ссылаясь на источники среди близких соратников премьер-министра, об увольнении Галланта Шалев отметила, что "вопрос не в том, если, а в том, когда".

По ее словам, Нетаньяху хотел уволить Галанта после его визита в Соединенные Штаты, но запланированное решение было отложено из-за смертоносной атаки "Хезболлах" на Мадждал-Шамс и убийства лидера ХАМАС и лидера военного крыла "Хезболлах".

Журналистка добавила, что в окружении Нетаньяху есть источники, которые говорят, что после замены Галланта премьер-министр планирует уволить начальника штаба ЦАХАЛа Херци Ха-леви и руководителя Shin Bet (ШАБАК) Ронена Бара.

По ее словам, целью таких шагов является устранение оппозиции к ведению переговоров Нетаньяху по возвращению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября.